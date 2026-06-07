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Ангел Трендафилов и Христина Николова се готвят за Европейското първенство за трансплантирани в Нидерландия
Атлети с трансплантирани органи се включват в спортни инициативи като маратона Run2Gether и се подготвят за Европейското първенство за трансплантирани в Арнем, Нидерландия. Те използват спорта не само за подготовка, но и като послание за силата на донорството и активния живот след трансплантация.
Фитнес треньорът Ангел Трендафилов и адвокатът Христина Николова подчертават, че целта им не са медалите, а популяризирането на донорството и мотивацията на други трансплантирани да бъдат активни.
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Атлетите подчертават, че спортът е ключов за здравето им след трансплантация, тъй като помага за по-добро възстановяване и качество на живот.
Целия разговор гледайте във видеото.
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