Атлети с трансплантирани органи се включват в спортни инициативи като маратона Run2Gether и се подготвят за Европейското първенство за трансплантирани в Арнем, Нидерландия. Те използват спорта не само за подготовка, но и като послание за силата на донорството и активния живот след трансплантация.

Фитнес треньорът Ангел Трендафилов и адвокатът Христина Николова подчертават, че целта им не са медалите, а популяризирането на донорството и мотивацията на други трансплантирани да бъдат активни.

Маратонът „Тичай, за да помогнеш” подкрепя хора с увреждания

Атлетите подчертават, че спортът е ключов за здравето им след трансплантация, тъй като помага за по-добро възстановяване и качество на живот.

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