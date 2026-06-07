Българският талант в автомобилния спорт Никола Цолов записа впечатляваща победа в основното състезание на пистата в Монако, след като спечели надпреварата от шампионата във Формула 2. Освен успеха, българинът си осигури и допълнителна точка за най-бърза обиколка в състезанието, съобщи gong.bg.

Пилотът на Кампос Рейсинг демонстрира отлична стратегия, търпение и хладнокръвие по време на цялата надпревара по улиците на Монте Карло.

Още от старта Цолов се утвърди сред лидерите и през по-голямата част от състезанието се движеше на втора позиция зад бразилеца Рафаел Камара.

Никола Цолов спечели Гран При на Монако във Формула 3

„Чувствам се уникално. В един момент от състезанието не очаквахме победа и се стремяхме просто да завършим на втора позиция и да защитим резултата си. Стратегията обаче се получи добре и успяхме да постигнем трети пореден успех, който напълно заслужаваме след уикендите в Канада и Маями, където неща извън нашия контрол ни спряха. Условията на пистата бяха по-сложни за нашата група заради температурата на пистата, но въпреки това успяхме да стигнем до победата днес“, каза Цолов.

След повече от 30 обиколки двамата продължаваха битката за първото място, като ключовият момент настъпи след задължителните спирания в бокса. Цолов пръв от водещите пилоти влезе за смяна на гумите, а малко по-късно същото направи и Камара.

При завръщането си на трасето бразилецът изпита сериозни затруднения със сцеплението на новите гуми. Българинът веднага се възползва от ситуацията и предприе атака. Под натиска на Цолов лидерът допусна грешка, напусна пистата и приключи участието си в състезанието.

След отпадането на Камара, Цолов се изкачи до челните позиции и започна да преследва временния лидер Куш Майни, който все още не беше направил своя питстоп. В последната обиколка той влезе в бокса, а българският пилот пое водачеството и без проблеми стигна до карирания флаг.

На финала Цолов завърши с повече от осем секунди преднина пред втория Алекс Дън. Третото място остана за шведа Дино Беганович.

Триумф: Никола Цолов спечели първото състезание за сезона във Формула 2

Успехът в Монако е втори в основно състезание за Никола Цолов от началото на сезона. Българинът вече има и една победа в спринтова надпревара, което означава три триумфа само в първите осем старта на кампанията. За първото място в Монте Карло Цолов спечели 25 точки, а към актива си добави и още една за най-бързата обиколка. Така българският пилот продължава да затвърждава позициите си сред основните претенденти за челните места в генералното класиране.

Редактор: Цветина Петкова