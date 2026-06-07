Александър Зверев сбъдна голямата си мечта и за първи път в кариерата си спечели титла от Големия шлем. Германецът триумфира на Откритото първенство на Франция след драматична победа над Флавио Коболи във финала на Ролан Гарос.

Поставеният сред фаворитите Зверев се наложи с 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1 след повече от четири часа битка на централния корт в Париж.

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С победата си германецът сложи край на 30-годишно чакане за титла от Големия шлем за мъжкия тенис на родината му. Последният германец, който беше печелил турнир от най-високата категория, беше Борис Бекер през 1996 година.

Успехът има и историческо значение за Германия на клей. За първи път от 1937 година германски тенисист триумфира на Ролан Гарос, след като последният шампион от страната в Париж беше Хенер Хенкел. Зверев се превърна и в едва третия германец с титла от Големия шлем в Откритата ера след Борис Бекер и Михаел Щих.

Трофеят идва след години на преследване на голямата цел и няколко разочарования на най-високото ниво. Особено символичен е фактът, че именно в Париж Зверев преживя един от най-тежките моменти в кариерата си. През 2022 година той получи тежка контузия на глезена по време на полуфинала срещу Рафаел Надал и отсъства от кортовете близо шест месеца.

Въпреки трудното възстановяване германецът се завърна сред най-добрите в света и продължи да преследва мечтата си. Тя се сбъдна именно на кортовете на Ролан Гарос, където Зверев изигра и своя 125-и мач в турнирите от Големия шлем.

Редактор: Дарина Методиева