Малена Замфирова и Иван Иванов са първите български млади спортисти са се класирали на финала за отличията „Пьотр Нуровски“ за най-добър млад спортист в Европа.

Замфирова вече е носителка на приза в зимното издание на конкурса, а тази година Иванов намери място сред шестимата финалисти в лятното издание. Така България за първи път в историята има двама свои представители сред претендентите за престижното отличие.

„Не се познаваме лично, но знам колко комплексен спорт е тенисът и колко трудно се успява в него“, коментира Замфирова в обръщение към младия тенисист.

Избраха Малена Замфирова за най-добрия млад спортист на Европа

Гласуването за най-добрите млади спортисти на Европа ще се състои по време на Генералната асамблея на Европейските олимпийски комитети, която започва в унгарската столица. България ще бъде представена от председателя на БОК Весела Лечева и генералния секретар Данаил Димов.

Сред официалните гости на форума ще бъде и председателят на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри.

По време на асамблеята ще бъде направен преглед на дейността на Европейските олимпийски комитети през последните 12 месеца. Специално внимание ще бъде отделено на подготовката за Европейските игри в Истанбул през 2027 г., като представители на организационния комитет ще представят актуална информация за напредъка по организацията.

Иван Иванов е Най-добър млад спортист на България за 2025 година

Делегатите ще бъдат запознати и с подготовката за Европейските младежки олимпийски фестивали през 2027 г. - зимното издание в Брашов, Румъния, и летния фестивал в Линяно Сабиадоро, Италия. В програмата е предвидено и връчването на Ордена за заслуги на Европейските олимпийски комитети.

Редактор: Цветина Петкова