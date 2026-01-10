Иван Иванов беше избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 година. Той стана шампион на сингъл на Уимбълдън и US Open при юношите.

В 14-то издание на допитването се включиха рекордните 132 представители на медиите, а точки за класацията получиха 56 индивидуални състезатели до 19 години, четири отбора и петима треньори на подрастващи.

Иван Иванов е световен шампион на ITF при юношите за 2025 г.

Подгласник на Иванов е волейболистът Симеон Николов. Състезателят на Локомотив Новосибирск спечели сребърен медал с България на Световното за мъже във Филипините. Призовата тройка допълни автомобилният състезател Никола Цолов, който стана вицешампион във Формула 3.

Миналогодишната победителка и двукратна европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева остана седма.

На събитието присъстваха Йордан Йовчев, Ивет Лалова, Николай Иванов, Любомир Ганев, Красимир Дунев, Румен Стоилов и други.

В исторически български финал: Иван Иванов спечели титлата и на US Open при юношите (ВИДЕО+СНИМКИ)

Отбор на годината закономерно е националният тим по волейбол за девойки до 19 години със старши треньор Атанас Петров, който стана световен шампион в тази възрастова група.

Петров от своя страна беше избран за Треньор на годината и беше награден от председателя на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева.

Призът "Воля за победа" беше присъден на футболиста от школата на ЦСКА Антон Толев, който беше намушкан от агресивен мъж в новогодишната нощ в началото на 2025.

На церемонията специално отличие "Баскетболен вдъхновител" на името на баскетболиста от близкото минало Спас Натов бе връчено на треньора в Ямбол Здравко Янчев. Той получи наградата от президента на БФ Баскетбол Георги Глушков, който днес празнува рожден ден.

Младата ни сноубордистка Малена Замфирова стана носител на специалната награда, която се връчва за състезател, който с действията и поведението си на и извън спортното поле дава положителен пример за подражание.

Специален приз за първи път в историята на анкетата беше връчен на Федерацията по волейбол, която беше избрана за най-добра в работата си с подрастващите през годината. Той е учреден от Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ). Председателят на Асоциацията Иван Ценов награди президента на БФ Волейбол Любо Ганев.

Топ 10 в анкетата за Най-добър млад спортист на България:

1. Иван Иванов (тенис)

2. Симеон Николов (волейбол)

3. Никола Цолов (автомобилизъм)

4. Александър Василев (тенис)

5. Малена Замфирова (сноуборд)

6. Димана Иванова (волейбол)

7. Валентина Георгиева (спортна гимнастика)

8. Християн Касабов (лека атлетика)

9. Виктория Нинова (волейбол)

10. Калина Венева (волейбол).

