Националният отбор по футбол на Иран пристигна в мексиканския град Тихуана, където ще бъде настанен за Световното първенство. Футболистите прекараха последните три седмици в подготовка в Турция. Иран ще изиграе три мача – в Сиатъл и Лос Анджелис – срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия.

Заради политическо напрежение и проблеми с американските визи за част от делегацията, националният отбор на Иран премести официалната си подготвителна база от Аризона в град Тихуана, на границата с Калифорния, откъдето тимът ще пътува за мачовете си в САЩ.

Обявиха графика на мачовете в груповата фаза на Световното по футбол

Редактор: Дарина Методиева