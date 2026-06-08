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Иранците ще изиграят три мача - срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия
Националният отбор по футбол на Иран пристигна в мексиканския град Тихуана, където ще бъде настанен за Световното първенство. Футболистите прекараха последните три седмици в подготовка в Турция. Иран ще изиграе три мача – в Сиатъл и Лос Анджелис – срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия.
Заради политическо напрежение и проблеми с американските визи за част от делегацията, националният отбор на Иран премести официалната си подготвителна база от Аризона в град Тихуана, на границата с Калифорния, откъдето тимът ще пътува за мачовете си в САЩ.
Обявиха графика на мачовете в груповата фаза на Световното по футболРедактор: Дарина Методиева
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