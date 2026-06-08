Футболният свят отново преживя тревожни моменти с Кристиан Ериксен. Датският национал колабира по време на приятелския мач между Дания и Украйна , само пет години след като получи сърдечен арест на терена по време на Европейското първенство. Инцидентът предизвика шок сред съотборници, фенове и специалисти, но добрата новина е, че футболистът бързо е дошъл в съзнание и състоянието му вече е стабилно.

Сцените неизбежно върнаха спомените към драматичния ден през 2021 година на стадион „Паркен“ в Копенхаген, когато Ериксен колабира по време на двубоя между Дания и Финландия. Тогава лекарите се бориха за живота му, а съотборниците му образуваха защитен кръг около него на терена. „Съдбата си каза думата – след онзи ужасяващ сърдечен арест Ериксен остана жив и продължи да играе футбол, въпреки че първоначално имаше мнения, че е по-добре да прекрати кариерата си“, коментира спортният журналист Александър Костадинов.

След преживения сърдечен арест в тялото на футболиста беше имплантиран кардиовертер-дефибрилатор – устройство, което следи сърдечния ритъм и автоматично реагира при животозастрашаващи аритмии. Според проф. Светослав Йовев, ръководител на Отделението по кардиостимулация в УМБАЛ „Св. Екатерина“, устройството може самостоятелно да разпознае опасни нарушения в сърдечния ритъм и да предприеме действия за възстановяването му. „То работи напълно автономно. При необходимост първо стимулира сърцето, а в крайния случай преминава в спасителен режим и подава електрически шок“, обясни специалистът.

Засега няма официална информация дали именно имплантираното устройство е изиграло решаваща роля при последния инцидент. Кардиолози обаче посочват, че подобни системи значително намаляват риска от фатален изход при пациенти със сърдечни проблеми.

Случилото се отново поставя въпроса за бъдещето на Ериксен във футбола. Според редица анализатори е възможно датчанинът да обмисли прекратяване на състезателната си кариера. „Надяваме се той да сложи край на кариерата си по щастлив начин – с бенефис и пълен стадион, а не след подобни тревожни инциденти“, заключи Александър Костадинов.