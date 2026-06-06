Футболни легенди и повече от 12 хиляди фенове се събраха на стадион „Лазур“ в Бургас за благотворителния „Мач на надеждата“, организиран от фондацията на Стилиян Петров. Средствата от инициативата ще бъдат насочени към Бургаския онкологичен център и към подкрепа на хора, борещи се с онкологични заболявания.

„Можем да се обединим около кауза и да бъдем солидарни", каза президентът Илияна Йотова преди откриването на благотворителния мач. „Идвам да подкрепя лично тази кауза. Виждам Стилян Петров за първи път на живо. Досега съм го гледала само във футболни мачове и съм следила кариерата му през цялото време. Тази инициатива е не само благотворителна, тя показва, че можем да се обединим около кауза и да бъдем солидарни - не само с хората, които имат нужда, но и помежду си. Има нещо много символно в това, че мачът е точно сега, няколко дни преди Световното. За мен това е голям спектакъл на голямата игра, която обожавам. Разбира се, имам си и фаворит - Франция“, каза президентът Илияна Йотова.

В двубоя на стадион „Лазур“ участваха редица популярни имена от българския и световния футбол, както и известни личности от други сфери на обществения живот. Началото на футболната вечер беше поставено с музикални изпълнения на Папи Ханс.

На събитието присъстваха министърът на млдежта и спорта Енчо Керязов, кметът на Бургас Димитър Николов, зам.-кметът по туризъм и спорт на Община Бургас Манол Тодоров, както и народни представители.

Часове преди двубоя бившият национален селекционер и треньор Димитър Димитров – Херо отправи емоционален призив към българите да покажат съпричастност. Самият той преминава през тежка битка с рака през 2011 година и подчерта, че подкрепата на обществото е била ключова за неговото възстановяване.

Преди „Мача на надеждата“: Футболната легенда Стилиян Петров събира звезди с кауза

Участниците в инициативата акцентираха и върху значението на профилактичните прегледи. Бившият национал Радостин Кишишев, който е загубил съпругата си след тежко заболяване, призова хората да не подценяват превенцията, тъй като ранното откриване на болестта значително увеличава шансовете за успешно лечение.

Личната си история сподели и Стойко Сакалиев, чиято дъщеря също е преминала през тежко лечение. По думите му днес тя е в добро здравословно състояние и продължава живота си във Великобритания. Сакалиев подчерта, че обществената подкрепа е жизненоважна за хората, изправени пред подобни изпитания.

Организаторите напомниха, че билети за благотворителния мач могат да бъдат закупени както онлайн, така и на касите на стадиона. Очакванията са хиляди фенове да се включат в каузата, която обединява спорта, съпричастността и надеждата.

Българските легенди от Световното през 1994-та се събраха за благотворителен мач (ВИДЕО+СНИМКИ)

Според данни, представени по време на събитието, само през миналата година в Бургаска област са регистрирани близо 1700 нови случая на онкологични заболявания, а през първото тримесечие на тази година диагностицираните са 237 души. Именно за тях и техните семейства е посветена инициативата, която отново показва силата на солидарността и човешката подкрепа.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова