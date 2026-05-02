Колко време трябва да останеш на върха и труден ли е пътят надолу. Какви са най-важните уроци, които и един политик, постигнал успех трябва да запомни. Следва продължението на историята с последния командир на българската подводница „Слава“ капитан първи ранг Камен Кукуров.

Преди 40 години в състава на Българския военноморски флот влиза тази подводница. По това време страната ни е част от Варшавския договор и в Черно море има един идеологически враг – натовска Турция. Капитан Камен Кукуров е последният командир на подводницата „Слава“.

20 години под вода: Последният командир на българската подводница „Слава“

Две седмици, след като България се включва в Първата световна война и атакува сръбските окупационни войски в Македония, руския флот бомбардира Варна. В нападението участват два крайцера, миноносци и още 18 спомагателни съда. Появата на немските съюзнически подводници обаче принуждава руснаците да се оттеглят.

Година по-късно, когато България иска да освободи Южна Добруджа от румънска окупация, руският флот отново атакува българските позиции и буквално разрушава Балчик. Това е причината България да се превърне в едва 16-ата страна в света, с подводен флот за защита от вражески нападения.

Капитанът на „Слава“: Урокът от дъното и пътят към върха

Преди 15 години идва краят на българския подводен флот. Слава е извадена от състава на армията. А последният път на българската подводна Слава е през 2019 година, когато тя се превръща в музей в Белослав.

Днес българската армия не разполага с подводници. Но това не пречи на поколения подводничари да държат главите си високо изправени, за да гледат българския флаг, който все някога отново ще се развее на борда на българска подводница.

