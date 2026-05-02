Хиляди мотористи от цялата страна, се събраха в сърцето на София, за да дадат старт на мотосезона. С рев на мотори те демонстрираха умения, но и изразиха надежда и тази година да бъдат чути.

"Човек когато иска да вкара малко адреналин – има къде. Направиха се нови писти. Там може да покажем това, което искаме като адреналин, като усещане, като скорости, а когато сме на пътя да бъдем толерантни един към друг", каза президентът на мотоклуб "Джентълмени" Димитър Рашков.

Хиляди мотористи откриват сезона във Варна

"Призовавам водачите да бъдат по-толерантни към мотористите. Нека да не забравяме и да призовем и тези, които са на моторите - да не разчитат на това, че пътищата са широки и може да вдигат високи скорости", казват от СДВР.

