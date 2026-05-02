Никола Цолов спечели второ поредно състезание във Формула 2.

Той надделя в изключително драматична надпревара на пистата в Маями, като победи холандецът Ван Хьопен с една десета от секундата. За победата в спринта Цолов взима 10 точки и държи първото място в класирането при пилотите.

Утре вечер в основното състезание Цолов ще стартира от 10-та позиция.

