Утре вечер той ще стартира от 10-та позиция
Никола Цолов спечели второ поредно състезание във Формула 2.
Той надделя в изключително драматична надпревара на пистата в Маями, като победи холандецът Ван Хьопен с една десета от секундата. За победата в спринта Цолов взима 10 точки и държи първото място в класирането при пилотите.
Утре вечер в основното състезание Цолов ще стартира от 10-та позиция.
