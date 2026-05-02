Репортерът Красимир Боев разказва една изключително лична история. Д-р Петър Герзилов в продължение на 40 години спасява животи на операционната маса, но в един момент е връхлетян от болест, която поразява и ръцете на хирурга. Сега той не може да упражнява професията си, но остава в болницата и търси сили, за да продължи напред. Вижте историята на д-р Герзилов.