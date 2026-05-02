Най-малко седем души загинаха в Южен Ливан при израелско въздушно нападение на фона на продължаващата размяна на удари между Израел и ливанското въоръжено движение "Хизбула" въпреки удълженото примирие, предаде Асошиейтед прес.

Израелските въздушни удари в Южен Ливан бяха нанесени, след като израелските сили отправиха ново предупреждение за евакуация към жителите на девет села в южната част на страната.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) и "Хизбула" продължават да си разменят удари въпреки примирието, което е в сила от 17 април. По-късно то беше удължено с три седмици, отбелязва АП.

Ливанската новинарска агенция ННА съобщи за въздушен удар по автомобил в село Кфар Даджал, при който са загинали двама души, както и за удар срещу къща в село Луайзе, който е отнел живота на още трима. ННА съобщи също така и за атака срещу село Шукин, при която са загинали двама души.

Говорителката на ЦАХАЛ на арабски език, подполковник Ейла Вавея, написа в "Екс", че Военновъздушните сили на Израел са нанесли около 50 удара през последните 24 часа, като подчерта, че те са били насочени срещу инфраструктурата и членовете на "Хизбула".

От своя страна, "Хизбула" съобщи, че силите ѝ са нанесли удар с дрон срещу израелски военнослужещи, които са се били събрали в къща в крайбрежното село Байед.

