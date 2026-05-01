САЩ призоваха за незабавен старт на преки разговори на най-високо политическо ниво между Израел и Ливан, на фона на нестабилното примирие между израелската армия и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

В официална позиция на американското посолство в Бейрут, разпространена чрез социалната платформа Х, се подчертава, че Ливан се намира в решаващ момент от своето развитие. Според Вашингтон страната има рядък шанс да възстанови пълния си суверенитет и да поеме по пътя към независимото държавно управление.

Lebanon stands at a crossroads. Its people have a historic opportunity to reclaim their country and shape their future as a truly sovereign, independent nation.



Direct engagement between Lebanon and Israel, two neighboring countries that should have never been at war, can mark… — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) April 30, 2026

Примирието беше обявено в средата на април от президента на САЩ Доналд Тръмп след консултации с израелския премиер Бенямин Нетаняху и държавния глава на Ливан Жозеф Аун. Въпреки това, напрежението не е напълно овладяно - сблъсъците между израелските сили и „Хизбула“ продължават, а израелско военно присъствие остава в южните части на Ливан. Официално Бейрут не е пряк участник в конфликта и не упражнява пълен контрол върху действията на „Хизбула“, което допълнително усложнява ситуацията.

От американското посолство подчертават, че евентуална среща лице в лице между Аун и Нетаняху, с посредничеството на Тръмп, би могла да осигури конкретни ангажименти за Ливан - включително гаранции за суверенитет, териториална цялост, стабилност по границите, както и международна помощ за възстановяване. Според Вашингтон подобен диалог би могъл да върне пълния държавен контрол върху цялата територия на страната.

