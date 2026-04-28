Израелската армия съобщи във вторник, че е открила и унищожила голяма подземна тунелна мрежа на „Хизбула“ в Южен Ливан, близо до северната граница на Израел. Според изявление на армията войниците са открили два тунела в района на Кантара, изграждани в продължение на около десетилетие. Тунелите се простират на около два километра под земята и са свързани с огневи позиции, насочени към израелска територия. За тяхното унищожаване са използвани над 450 тона взривни вещества, предава БГНЕС.

Израелски военен източник описа съоръжението като „масивна подземна военна инсталация“, включваща тунел с дължина 800 метра и втори с дължина 1,2 километра, използван като район за съсредоточаване на елитните сили „Радван“ на „Хизбула“. Според същия източник инсталацията е „проектирана, спонсорирана и платена от Иран“ с цел провеждане на нападения срещу израелски общности по границата.



Израел води бойни действия срещу „Хизбула“ от началото на март, след като групировката изстреля ракети срещу израелска територия. Насилието продължава въпреки крехкото примирие, влязло в сила на 17 април. Министър-председателят Бенямин Нетаняху заяви, че армията ще продължи да нанася удари по инфраструктурата на организацията.

Редактор: Ина Григорова