Мъж загина при експлозия на автомобил в Москва. Предполага, че жертвата е високопоставен офицер от руските ракетни войски, като към момента официално потвърждение за самоличността му няма.

Взривът е станал около 17:30 ч. местно време, докато автомобил се е движел по улица в района на района на столицата. Руският Следствен комитет съобщи, че е образувано досъдебно производство, без да посочва основните версии, по които работят разследващите.

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Според руския вестник „Комерсант“ под автомобила е било поставено взривно устройство с мощност от около половин килограм тротилов еквивалент.

Адресът на 57-годишния мъж в град Балашиха е фигурирал в публично достъпен списък с лица, определяни като врагове на Украйна.

Случаят напомня за атентат от април миналата година, когато генерал от руския Генерален щаб беше убит при експлозия на автомобил в покрайнините на Москва.

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Междувременно руските служби за сигурност съобщиха, че са обезвредили подозрителен предмет в югозападната част на столицата чрез контролирана експлозия.

През последните години украинските специални служби многократно са поемали отговорност или са били свързвани с атаки срещу руски военни и лица, обвинявани в сътрудничество с Москва.

Редактор: Цветина Петкова