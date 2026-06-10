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Под автомобила е било поставено взривно устройство с мощност от около половин килограм тротилов еквивалент
Мъж загина при експлозия на автомобил в Москва. Предполага, че жертвата е високопоставен офицер от руските ракетни войски, като към момента официално потвърждение за самоличността му няма.
Взривът е станал около 17:30 ч. местно време, докато автомобил се е движел по улица в района на района на столицата. Руският Следствен комитет съобщи, че е образувано досъдебно производство, без да посочва основните версии, по които работят разследващите.
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Според руския вестник „Комерсант“ под автомобила е било поставено взривно устройство с мощност от около половин килограм тротилов еквивалент.
Адресът на 57-годишния мъж в град Балашиха е фигурирал в публично достъпен списък с лица, определяни като врагове на Украйна.
Случаят напомня за атентат от април миналата година, когато генерал от руския Генерален щаб беше убит при експлозия на автомобил в покрайнините на Москва.
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Междувременно руските служби за сигурност съобщиха, че са обезвредили подозрителен предмет в югозападната част на столицата чрез контролирана експлозия.
През последните години украинските специални служби многократно са поемали отговорност или са били свързвани с атаки срещу руски военни и лица, обвинявани в сътрудничество с Москва.Редактор: Цветина Петкова
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