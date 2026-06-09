Израелските сили за отбрана издадоха спешна заповед за евакуация на град Тир в Южен Ливан. Това се случва ден след като Иран заяви, че ще прекрати ударите срещу Израел, но заплаши със „суров“ отговор, ако Израел продължи да нанася удари в Южен Ливан.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в понеделник, че страната му ще се въздържи от атака срещу Иран „засега“, но предупреди, че „ако Иран допусне грешката да атакува отново, ще отговорим със сила“.

Нетаняху в обръщение към нацията: Иран и „Хизбула” са по-слаби от всякога, а ние сме по-силни от всякога

Нареждането за евакуация важи и за хората, които живеят в християнския квартал на Тир и в околните лагери. „Присъствието на жителите в близост до елементи на „Хизбула“... застрашава живота ви“, написа в Х говорител на израелските въоръжени сили. „Всяка сграда, използвана от „Хизбула“ за военни цели, може да стане цел на удари“, добавя той.