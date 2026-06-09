Единият от шофьорите, обвинен за тежката катастрофа на „ Челопешко шосе”, е задържан от съда. Делото се гледаше в болнична стая в „Пирогов”. Траян Филипов е настанен в Клиника по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб.

Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост около 140 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч. В същото време Темида отбеляза, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила. Според съдебния състав липсват доказателства, че Траян Филипов е засякъл или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник.

Съдът посочи, че наличните доказателства по-скоро обосновават обвинение за причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост с повече от 50 км/ч. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 4 до 12 години.

Съдът не установи опасност обвиняемият да се укрие. Въпреки това прие, че е налице опасност от извършване на престъпление, изведена от начина на извършване на деянието. Според мотивите движението с изключително висока скорост в район с пешеходна пътека и спирка на градския транспорт демонстрира грубо пренебрежение към правилата за движение и към възможните последици за живота и здравето на останалите участници в движението. Съдът отбеляза, че обвиняемият е допускал възможността да причини тежко пътнотранспортно произшествие.

Като допълнителен аргумент за най-тежката мярка за неотклонение беше посочена възможността мъжът да въздейства върху свидетели, включително върху лицата, които са пътували с него в автомобила.

Определено беше задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му – в следствения арест или в болницата към затвора в София. В последната си дума пред съда Траян Ф. заяви: „Какво да кажа, не искам мярка за неотклонение“.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на жалба пред САС. В случай на такава заседанието ще е на 16 юни.

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