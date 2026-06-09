Епидемия от холера, започнала в началото на месец май в североизточния нигерийски щат Борно, отне живота на най-малко 74 души и зарази над 7800. Ситуацията поставя здравните заведения в региона под огромно напрежение. Това съобщи хуманитарната организация „Лекари без граници”, цитирана от „Ройтерс”.

Към 7 юни са регистрирани 7850 предполагаеми случая в 14 местни административни района, сочат данните на Здравното министерство на щата. Броят на заразените нараства рязко с всеки изминал ден.

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Епидемията натоварва допълнително и без това крехката здравна система в регион, който от 17 години е арена на въоръжена ислямистка дейност, масово разселване на населението, лошо водоснабдяване и тежки санитарни условия. Това увеличава риска от по-широко разпространение на заболяването, ако мерките за овладяването му се окажат недостатъчни.

Неправителствената организация „Лекари без граници”, в сътрудничество със Здравното министерство на щата, е създала център за лечение на холера в столицата Майдугури, за да подпомогне борбата със заразата.

„С всеки изминал ден виждаме все повече хора да пристигат с тежка водниста диария и обезводняване, като много от тях са изминали дълги разстояния, за да получат медицинска помощ”, заяви Биенфе Томбола, медицински координатор на „Лекари без граници” за спешната реакция в Майдугури.

От организацията съобщиха, че общият брой на приетите за лечение пациенти от началото на епидемията е 7439, което прави средно по около 230 новопостъпили на ден. Само на 5 юни са регистрирани над 500 нови случая – най-високият брой новоприети пациенти за един ден от началото на кризата.

Холерата е заболяване, предавано чрез замърсена вода, което се разпространява особено лесно в райони без достъп до чиста питейна вода и адекватни санитарни условия, припомня „Ройтерс”.

Според хуманитарната организация властите планират мащабна ваксинационна кампания, докато медицинските екипи продължават да разширяват лечението, хигиенните мерки и наблюдението с цел овладяване на епидемията.

Редактор: Мария Барабашка