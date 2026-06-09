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Tя е транспортирана и преместена далеч от населените райони в естествена среда, подходяща за нейното обитаване
Полицията в американския щат Аризона използва брезент, за да улови черна мечка, която падна от дърво в жилищен квартал, след като предизвика истинска сензация в района.
Животното е било забелязано да почива върху клоните на дърво в град Торник, на около 30 км южно от Тусон. След подаден сигнал от местни жители на място пристигнали полицейски екипи и специалисти от Департамента по дива природа и риболова на Аризона.
Мечка влезе в двор на къща, изкъпа се в джакузито и подремна (ВИДЕО)
В заснетите кадри се вижда как мечката е разположена върху клоните, докато екипите обезопасяват периметъра и подготвят операцията по спасяването ѝ.
След като ситуацията е овладяна, животното пада от дървото върху опънат брезент, използван от екипите за безопасно поемане на удара. След това мечката е транспортирана и преместена далеч от населените райони в естествена среда, подходяща за нейното обитаване.
Операцията приключва без пострадали хора и без сериозен риск за животното, съобщават местните власти.Редактор: Цветина Петкова
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