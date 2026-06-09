Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза и могат да бъдат финализирани в рамките на дни.

„Намираме се в последните етапи на едно много, много добро споразумение“, каза Тръмп пред журналисти при завръщането си от баскетболен мач от финалите на NBA.

Тръмп: Иран и Израел трябва да сключат сделка и скоро ще го направят

Попитан за времевата рамка, американският президент отговори: „Два или три дни“.

Това стана часове след като Израел и Иран си размениха удари в атаки на отмъщение, заплашващи отново да въвлекат целия район на Близкия изток в пълномащабна регионална война. А президентът на САЩ заяви, че е предупредил израелския премиер Бенямин Нетаняху, че може да се наложи да воюва сам, ако започне нова война с Иран.

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Редактор: Цветина Петкова