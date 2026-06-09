Роботи-полицаи бяха разположени край изпитен център в китайски град по време на националните кандидатстудентски изпити. Машините следяха за реда около училището и напомняха на шофьорите да не използват клаксони.

Роботите предупреждаваха за пътни нарушения и отправяха пожелания за успех към учениците. Един от тях привлече вниманието с номера си 985 – символична препратка към едни от най-престижните университети в Китай.

Десетки хуманоидни роботи участваха в състезание в Пекин

Тази година близо 13 милиона младежи се явиха на изпита „гаокао“ – националния приемен изпит за университетите в страната. Резултатите от него до голяма степен определят възможностите за бъдещо висше образование.

Редактор: Дарина Методиева