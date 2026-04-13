„150 години Априлско въстание”: Кампания за свобода, избор и гражданска отговорност
Тормоз заради чужди нарушения: Мъж получава глоби за коли, с които няма никаква връзка
„Аз за теб, ние за тях“: Кои са доброволците, решили да направят градската среда по-чиста
На Светли понеделник: Литийно шествие с чудотворната икона от Бачковския манастир
Очаква се интензивен трафик в последния почивен ден
Започва Светлата седмица
Десетки хуманоидни роботи участваха в състезание в Пекин. То беше генерална репетиция преди голяма надпревара между такива машини на 19 април.
Тогава роботите ще бягат 21 километра полумаратон. И създателите им тестваха дали всичко работи както трябва - навигация, разпознаване на трасето и координация. Участваха както напълно автономни роботи, така и такива с дистанционно управление от човек.
Китай показа човекоподобни роботи (ВИДЕО)
Проявата е ежегодна и китайските медии пишат, че всяка година има по-голям интерес. Сега са се записали над 100 екипа, които ще покажат своите машини. Миналата година са били 20.
