Десетки хуманоидни роботи участваха в състезание в Пекин. То беше генерална репетиция преди голяма надпревара между такива машини на 19 април.

Тогава роботите ще бягат 21 километра полумаратон. И създателите им тестваха дали всичко работи както трябва - навигация, разпознаване на трасето и координация. Участваха както напълно автономни роботи, така и такива с дистанционно управление от човек.

Китай показа човекоподобни роботи (ВИДЕО)

Проявата е ежегодна и китайските медии пишат, че всяка година има по-голям интерес. Сега са се записали над 100 екипа, които ще покажат своите машини. Миналата година са били 20.

