Снимка: БТА
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На първа инстанция съдът го освободи
Софийският апелативен съд решава днес за мярката за неотклонение на 20-годишния студент, обвинен за случая от Благоевград на 24 май.
Тогава 16-годишно момиче почина след падане от петия етаж, а момче на 17, което е полетяло от същата сграда, е в болница.
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Студентът по философия Александър Георгиев е обвинен за умишленото убийство на момичето. На първа инстанция съдът го освободи без мярка за неотклонение. Магистратите не намериха доказателства той да има общо със смъртта на момичето.
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Според прокуратурата - макар и разследването да е в начален етап, има данни срещу него. Допускат обаче, че е възможно обвинението му да бъде променено.Редактор: Станимира Шикова
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