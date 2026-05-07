Снимка/Видео:Ивомира Пехливанова, NOVA
Двама от ранените при атаката с нож във Варна са в реанимация
Обвиняемата заяви, че получава паник атаки и страда от депресия, безсъние и чувство за самота
Окръжният съд във Варна настани за 30 дни в психиатричното отделение на затвора в Ловеч 47-годишната литовка, нападнала и ранила с нож четирима души на 4 май.
Жената е привлечена под наказателна отговорност за опит за убийство на повече от едно лица. Магистратите постановиха да ѝ бъде извършено изследване и изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.
Жената, намушкала четирима във Варна, била под въздействието на алкохол
В съда обвиняемата заяви, че получава паник атаки и страда от депресия, безсъние и чувство за самота. Преди нападението употребявала алкохол в продължение на 24 часа.
Припомняме, че чуждестранната гражданка с литовски паспорт нападна с нож трима мъже и една жена в близост до хранителен магазин във Варна. Двама от пострадалите са в реанимацията на болница "Св. Анна" в тежко състояние. Другите двама са освободени за домашно лечение.
