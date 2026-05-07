Пешеходец е потрошил автомобил след конфликт с млад шофьор във Велико Търново. Започнато е досъдебно производство за хулиганство в Районното управление, след скандал възникнал между двама мъже в областния град.

По информация на полицията, вчера около 01:30 ч. е получен сигнал, че същата вечер 35-годишен местен жител, пресичайки пътното платно, е щял да бъде блъснат от лек автомобил, управляван от 19-годишен местен жител.

След възникналия инцидент между двамата е последвал скандал, която е прераснала в саморазправа. В хода на конфликта по-възрастният мъж е взел тротоарна плочка и е нанесъл щети по автомобила на младия шофьор. 35-годишният е бил задържан за срок до 24 часа.