Фрапиращо е, че масовият домат се обмитява на цена между 95 евроцента и 1,20 евро, а в търговската мрежа се продава за между 4 и 5 евро за килограм. Всичко това се дължи на липсата на контрол по агрохранителната верига и на спекулата. Големият потърпевш е крайният потребител, а с течение на времето сериозно засегнат започва да бъде и българският земеделски производител. Това заяви председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков в студиото на "Здравей, България".

По думите му в огромен процент от случаите става въпрос за спекула. "Именно ние бяхме тези, които инициирахме Закон за агрохранителната верига, в който се вижда каква е цената, на която се внася или цената, на която се купува от земеделския производител, каква е крайната цена и кои са участниците", коментира Цеков и допълни, че при нормална надценка от 15% до 20% цената на домата ще бъде не повече от 1,50 евро към момента.

Той подчерта, че трябва да бъдат предприети редица мерки за възстановяване на българското производство.

Проверка на NOVA на един от пазарите в Бургас показва, че цената за килограм домати или пипер стига до 5 евро. В морския град се наблюдава лек спад на цените на зеленчуците и поскъпване при плодовете.

От няколко седмици в Бургас цените на зеленчуците остават сравнително високи въпреки леките колебания. Най-евтини са краставиците, които се продават за около 1,50 евро за килограм - ниво, което все още се възприема като нормално от много потребители. Цените на доматите обаче са високи, варирайки от около 2,20 до 5 евро за розов домат. Зелените чушки се търгуват между 3,50 и 5 евро, което също ги поставя в по-скъпия ценови диапазон, а въпреки известен спад, цената на зелената салата остава сравнително висока.

Цените на плодовете и зеленчуците остават високи

Зайджан е производител и има парникови зеленчуци и разсад. От нея купуват и други търговци и слагат надценка на стоката. "При нас за Великден салатката беше 50 цента, те я продаваха и по 1,50 евро. И затова производителите ще се отказваме малко, по-малко", казва тя и допълва, че търговците слагат повече от 50% надценка. "Малко са производителите вече. Търговецът печели повече от производителя", смята Зайджан.

Някои търговци слагат минимална надценка от 20-30 цента с надежда да продадат стоката си. Като Атанаска, която е намалила картофите, морковите и подправките, които са нейно производство. Купила е диня от Гърция за 1,20 и я продава с 30 цента по-скъпа. С нищожна надценка са и ягодите. "Много малка надценка, защото сега всичко е скъпо. Много е трудно, тази година е страшно трудно. Всичко е поскъпнало, няма нищо евтино вече", казва тя.

Най-търсени на пазара са зеленчуците. Някои купувачи обикалят дълго преди да купят избраната стока. И считат, че в страната ни трябва да има друг начин на регулиране на цените на храните.

Очаквано по-скъпи са плодовете, които се внасят у нас. Ябълките са около 1,30 до 2,20 евро за килограм, лимоните и портокалите са с близо 3% по-скъпи, а цените на черешите започват от 40 евро до стряскащите 75 евро за килограм в някои квартални магазинчета. Ягодите започват с цени от 4 евро за българско производство до 8 евро за вносни.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ивета Костадинова