Депутатът от Мартин Димитров коментира, че разделянето между „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ е резултат от решение на ПП и по-конкретно на Асен Василев. По думите му първоначалната идея била двете формации да останат заедно като по-силна опозиция в парламента, но вече ситуацията е различна и те продължават политическата си работа поотделно.

Димитров подчерта, че в бъдеще се очакват ясни идеологически различия, особено по отношение на бюджета. Той определя Асен Василев като представител на по-лява икономическа линия, докато от ДБ се позиционират като дясно ориентирани. По думите му сътрудничеството между двете формации ще продължи по ключови теми като съдебна реформа, президентски избори и конкретни законодателни инициативи, но по фискалната политика различията ще бъдат съществени.

Народният представител отправи критика към подхода към държавния дълг и дефицита. Според него не трябва първо да се говори за увеличаване на дълга, а за ограничаване на разходите и структурни реформи в държавната администрация. Той посочи, че целта трябва да бъде дефицит под 3% от БВП, като подчерта необходимостта от оптимизация на разходите, включително намаляване на незаети щатни бройки в администрацията, ограничаване на бонусни плащания и по-строг контрол върху трансфери към държавни структури.

„Демократична България“ няма да подкрепи състав на правителство и ще бъде ясна опозиция

Той критикува практики от предишни управления, които според него довели до неефективно харчене на милиарди левове.

По отношение на текущите данни Димитров отбеляза, че дефицитът за първото тримесечие е около 0,2% от БВП, но предупреди за риск от влошаване до нива около 3,5-4,5%, ако не се предприемат мерки за консолидация. Той подчерта, че България трябва да следва фискална дисциплина, която да не застрашава стабилността на публичните финанси и да не води до натиск за увеличаване на данъците.

В сферата на реформите Димитров предлага конкретни мерки за повишаване на ефективността:

→ задължителни обществени поръчки в болниците при използване на средства от НЗОК

→ по-голяма прозрачност чрез уведомяване на пациентите за извършени услуги

→ ограничаване на фиктивни хоспитализации

→ автоматична оптимизация на трайно незаети длъжности в администрацията

По думите му целта е повече ефективност, а не механично съкращаване.

Депутатът коментира и идеята за промени в управлението на стратегически активи като „Лукойл“, като настоя за професионализъм и прозрачност. Той подкрепя и засилен контрол върху цените на горивата чрез по-голяма публичност и конкурентност на пазара, включително модели, при които цените се публикуват в реално време. Според него това би ограничило спекулативни практики и би подобрило информираността на потребителите.

Мартин Димитров подчерта и необходимостта от възстановяване на диалога между политическите сили в парламента, особено по бюджета и икономическата стабилност. Той изрази надежда, че предстоящите бюджетни дебати ще доведат до по-голяма координация между управляващи и опозиция в интерес на финансовата стабилност на страната.

Редактор: Цветина Петкова