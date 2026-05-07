Летният туристически сезон по Южното Черноморие започна. В най-големия курортен комплекс Слънчев бряг част от хотелите отвориха още в края на април и вече се радват на 100% заетост. Мениджърите обаче потвърждават тенденцията чуждите туристи да забавят планирането на почивките си заради високите цени на самолетните билети вследствие на драстичното поскъпване на горивата.Хотелиерите дават пример с билетите, които самите те трябва да плащат за наеманите от тях работници от трети страни. Ако миналата година са плащали между 300 и 400 лева за билет, то сега цената на един самолетен билет достига 540 евро.

"Наблюдава се движение на резервациите. Предполагаме, че причината е именно в повишените разходи, но нямаме точни обяснения от туроператорите. Получаваме писма от наши постоянни клиенти, които споделят, че им се предлага преместване в по-евтин хотел, за да не доплащат допълнително за гориво". Това обясни в „Здравей, България” Стойка Терзиева, която е Съюз на собствениците в Слънчев бряг.

По думите ѝ има и промени по отношение на датите и часовете на пристигане, което говори, че вероятно се прегрупират полети. "Ние като хотел в рамките на сроковете, в които могат да бъдат променяни резервациите, не получаваме конкретна информация защо се случва това. Можем само да предполагаме", подчерта тя.

И допълни: "Имаше период, в който бяха почти спрели резервациите - в началото на конфликта, започнал в Персийския залив. Тогава беше наистина притеснително. По отношение на пазар Израел резервациите така или иначе още не са започнали, защото това по принцип е късен пазар. Много се притесняваме да не се стигне до пълна загуба на този пазар. Все още сме в сроковете, в които могат да се променят, заявяват или отказват резервации, но ситуацията е тревожна. Има хотели, при които между 25% и 40% от клиентите са именно от пазар Израел".

Александър Александров, който е мениджър на хотел, от своя страна също изрази притеснение от ситуацията. "Ние отворихме в края на април с добра заетост. От 30 април до момента базата ни е на 100% резервирана. Като цяло отказите са около 1%, което е в рамките на нормалното", заяви той.

По думите му в хотела му се наблюдава ръст от Великобритания, Германия и Полша, въпреки намалените полети от Германия. "Притесненията около повишаването на цените на горивата са много сериозни. Това се отразява и върху хранителните продукти. Забелязваме увеличение спрямо миналата година между 40% и 60% при някои от тях", обясни Александров.

На въпрос има ли механизъм да реагира ценово, при положение че пакетите са договорени още миналата година - той обясни: "Не само пакетите - всички наши договори са сключени още в средата на лятото на 2025 година. Ние не увеличаваме цените си. За тази година увеличението е около 3-3,5%, като поемаме цялата тежест върху себе си, без да я прехвърляме към крайния клиент".

