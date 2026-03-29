Седмици преди Великденските празници хотелиери по Южното Черноморие са притеснени, че заради войната в Близкия изток и несигурността на цените на горивата хотелите им ще останат празни в дните около Възкресение.



Въпреки че сезонът тази година ще започне по-късно от бранша на ог и север от Бургас не губят оптимизъм. Как ще се отрази постъпването на горивата на предстоящия летен сезон?

Тази година хотелите ще отворят направо в началото на летния сезон, което е в началото на май. За Великден повечето големи хотели няма да работят, не защото не са готови, а защото няма резервации. Причината - и войната, и поскъпването на горивата. Въпреки това хотелиерите се надяват на успешен летен сезон, тъй като България е оазис на сигурността.

Отменени резервации заради Близкия изток: Обявиха мерки за стабилизиране на туристическия бранш



За първа година хотелът на Румен Мончев, който е на първа линия в Слънчев бряг ще остане без гости в дните около Великден. А това не се е случвало от 12 години насам, допълва той. Румен няма обяснение за ситуацията, тъй като цените на Великденските пакети са непроменени от миналогодишните. Интерес нямало нито от българи, нито от румънци. Отдават го и на войната в Близкия изток, и несигурността при цените на продукти и горива.

В друг хотел в Равда, въобще са се планирали предлагането на Великденски пакети. Любо Липчев, който е управител верига хотели, казва, че е рано за празника, студено е и затова е решил така.

Оказва се ,че интерес към пътуване в почивните дни все пак имало. Христина Славова от РТК-Бургас, смята, че много българи ще предпочетат България за почивка, защото е по-сигурно.

От бранша могат да преглътнат липсата на гости по Великден, но сериозното им притеснение е свързано с активния туристически сезон и резервациите, които в момента вървят.



Липчев не очаква гости от Близки изток тази година. Но все пак изразява надежда, че конфликтът ще прикрючи. Към момента обаче резервациите се движат в един нормален ритъм, допълва той.

А въпреки непрестанно и безконтролното покачване на цените на горивата, хотелиерите са категорични, че не могат да вдигат цените на пакетите с повече от 4-5%, защото са договорени още миналото лято. Но за предстоящото лято интерес има. Любо казва, че гостите са предимно от Западна Европа. Славова допълва, че нашата страна е безопасна дестинация и имаш шанс за повече туристи.

Повече гледайте във видеото.