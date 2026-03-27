Туристическият бранш у нас е един от засегнатите заради конфликта в Близкия изток. Агенции за пътувания сигнализират за много отменени пътувания и поставят под въпрос летния туризъм.

Не се очаква повишение на вече продадените туристически пакети за следващите месеци, въпреки по-скъпото гориво и самолетни билети. Туристическият бранш обаче очаква подкрепа от държавата като 9% ДДС за ресторантьори и компенсации за транспортните фирми при цени на горивата на 1.60 евро на литър.

"Туроператорите считат, че до известна степен биха могли да удържат цените на вече продадените туристически пакети. Туристическият бранш настоява на искането за диференцирана ставка на ДДС за ресторантьорите и за доставката на храна и безалкохолни напитки в ресторантите. Туроперарите споделиха, че биха искали намалена ставка и на маржа, на който плащат ДДС, но това трудно ще бъде постигнато", заяви служебният министър на туризма Ирена Георгиева.

"България като сигурна, гостоприемна и достъпна дестинация. Това е мотото, под което ще мине подготовката на летния сезон и самият сезон", каза още Георгиева."Проведохме среща с представители на туристическия бранш, за да разберем дали има тревоги и проблеми и да имаме достатъчно време да ги решим", допълни тя.

Резервациите за летния сезон вървят с темп, характерен за миналата година, дори има 1% ръст, каза още служебният министър.

Фокус на министерството е засилена реклама на източноевропейските пазари, както и на традиционните пазари за българския туризъм - Великобритания, Германия, Полша, Чехия и др. Работи се по споразумения за съвместни дейности на следните пазари – Великобритания, Германия, Полша, Чехия, Италия и Испания. Румъния също е пазар за българския туризъм.

По отношение на подготовката на плажовете за сезона Георгиева посочи следните данни: 138 морски плажове имат договори, 96 са неохраняеми.

Данни на социологическо изследване на Министерството на туризма сочат, че 68% от българите са пътували в страната през 2025 година, а 77% от българските туристи оценяват страната като добра туристическа дестинация. Израелските туристи са средно 5% от всички чуждестранни туристи, които са посещавали България, допълни още Георгиева.

Редактор: Ивета Костадинова