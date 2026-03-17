Кипърското правителство обяви началото на международна комуникационна кампания, насочена към ограничаване на негативните възприятия и успокояване на ключови туристически пазари на фона на нарастващо напрежение в Близкия изток.

Мярката идва в момент, когато туристическият сектор изразява сериозни притеснения за предстоящите месеци. Представители на индустрията предупреждават, че ще са необходими значителни усилия, за да се избегнат щети за един от най-важните икономически сектори на страната.

По данни от бранша туризмът формира над 7% от брутния вътрешен продукт на Кипър, което го прави ключов фактор за икономическата стабилност на острова. Освен прякото си значение, секторът оказва влияние и върху редица свързани дейности.

Експерти подчертават, че евентуален спад в туристическия поток би се отразил не само на хотелиерството, но и на транспорта, услугите и търговията. Именно затова усилията на властите са насочени към запазване на доверието на международните пазари.

Редактор: Ралица Атанасова