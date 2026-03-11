Жителите и туристите в Кипър могат да използват мобилно приложение, за да локализират най-близкото убежище, в случай на атака с дрон. Властите представиха днес приложението SafeCY, след като преди дни безпилотен летателен апарат падна в близост до пристанищния град Лимасол. Приложението вече може да се свали на мобилни телефони. Продължава да функционира и досегашната предупредителна система чрез текстови съобщения.

Новото мобилно приложение анализира местоположението на собственика на телефона и показва най-близкото убежище, съобщиха по-рано от министерството на вътрешните работи.

Припомняме, че през миналата седмица ирански дрон удари британската база Акротири, разположена близо до Лимасол, нанасяйки минимални щети. По-късно бяха прехванати два други дрона. Няколко европейски държави и Великобритания изпратиха изтребители и фрегати с цел подсигуряване защитата на острова.

"Близо 200 обекта в Кипър, посочени от местната Гражданска защита като евакуационни убежища, не са пригодни за употреба или вече не съществуват", заяви днес министърът на вътрешните работи Константинос Йоану. Списъкът с убежища съдържа общо 2480 обекта. След проверка са премахнати 194, при които е установено, че не са годни за използване или са в сгради, които вече не съществуват. По думите на Йоану други 200 места не са достъпни за граждани и могат да се използват само от собствениците на сградите, в които се намират.

Процедурата по премахване на тези обекти от новото мобилно приложение SafeCY вече е започнала и ще приключи до дни. Министърът на вътрешните работи уточни, че към списъка ще бъдат включени и нови места, за които е преценено, че могат да бъдат използвани за убежище.

