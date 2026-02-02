Съединените щати известиха въздушните екипажи за предстоящи стрелби с боеприпаси в района на Източното Средиземноморие близо до Кипър, съобщават местни медии. Според вестник „Симерини“ известията редвиждат стрелби на височина до 5,2 километра, започващи от 6:00 ч. на 3 февруари.

Местните медии свързват предупреждението с напрежението между САЩ и Иран и присъствието на американски бойни кораби в района, включително „Рузвелт“ (USS Roosevelt) и „Бълкли“ (USS Bulkeley). Корабите са оборудвани със системи „Еджис“, които могат да се използват за отбранителни и нападателни операции.

Среща в Истанбул в петък за евентуално ядрено споразумение между САЩ и Иран

Кипърският министър на отбраната потвърди известията пред телевизия „Алфа“ и подчерта, че те са насочени към насърчаване на политически диалог с Иран, а не към ескалация на военен конфликт. „Няма повод за паника и няма информация за непосредствена заплаха в региона“, увери той.

