Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут - първият след обявеното примирие с „Хизбула“ през миналия месец.

По данни на израелските власти целта е бил командир от елитните части „Радуан“.

Израелската армия призова жителите на 12 селища в Южен Ливан да се евакуират

Израелски медии съобщават, че той е убит, но официално потвърждение за момента няма. Ударът идва на фона на напрежение около примирието в Ливан, което е част от по-широки дипломатически усилия между САЩ и Иран.

В същото време израелските сили продължават операциите си в Южен Ливан, а „Хизбула“ отвръща с атаки с дронове.

