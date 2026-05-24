Съединените щати и Иран все по-близо до мирно споразумение. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че в по-голямата си част то вече е договорено, а американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила, докато не бъде постигнато споразумение.

Малко по-късно той публикува изображение, създадено с изкуствен интелект с надпис „Сбогом". На него се вижда атака на американски дрон срещу ирански военноморски кораб.

Проектът на споразумението включва прекратяване на военните действия и временно облекчаване на американските санкции върху износа на ирански петрол.

