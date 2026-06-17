Постигнатото споразумение за прекратяване на огъня с Иран все още не е окончателно. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той предупреди, че Вашингтон може да поднови въздушните удари, ако не е доволен от развитието на ситуацията.

На срещата на върха на Г-7 във Франция американският държавен глава подчерта, че договореността представлява по-скоро меморандум за разбирателство. По думите му ако Иран „не се държи както трябва“, Вашингтон може отново да прибегне до бомбардировки. Окончателното споразумение се очаква да бъде подписано в петък в Швейцария. Лидерите на Г-7 приветстваха примирието и настояха Иран да не развива ядрено оръжие.

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Редактор: Калина Петкова