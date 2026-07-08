Експлозията е станала в пристройка, където се е съхранявал барут

Двама души загинаха при експлозия в пристройка към фабрика за фойерверки в Централна Италия, съобщи противопожарната служба.

Телата на жертвите са открити сред останките на сградата, съобщи говорител на пожарната, без да даде повече подробности. При експлозия в същата фабрика през юли 2023 г. загинаха трима души.

Италиански медии съобщиха, че едната жертва е служител на предприятието в провинция Риети, на около 70 километра североизточно от Рим. Другата жертва е жена, която се е намирала в близост до мястото на взрива. По информация на медиите експлозията е станала в пристройка, където се е съхранявал барут.

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Разпространени от пожарната снимки показват, че сградата е напълно разрушена. 

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: БГНЕС

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