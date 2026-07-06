В Техеран започна траурната процесия в памет на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей и тримата членове на семейството му, загинали заедно с него. По данни на държавната телевизия на Ислямската република Иран, в шествието участват десетки хиляди хора, дошли да отдадат последна почит на дългогодишния духовен и политически лидер на страната.

„Траурната процесия с почитаното тяло на мъченически загиналия имам и лидер потегли преди броени мигове в столицата“, съобщи IRIB в профила си в Telegram, като отбеляза, че в церемонията участва „огромно множество“ от скърбящи.

Иран изпраща Али Хаменей с многодневни траурни церемонии, хиляди се стекоха в Техеран (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: БТА/АП

По време на шествието част от присъстващите изгориха американски и британски знамена, а други носеха плакати с призиви за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп.

Снимка: БТА/АП

Аятолах Али Хаменей беше убит на 28 февруари - в първия ден от американско-израелската война срещу Иран. Смъртта му предизвика мащабна вълна от траурни прояви в страната и региона.

Иран изпраща Али Хаменей с тридневно поклонение

Снимка: БТА/АП

След церемониите в Техеран поклонението ще продължи в свещения за шиитите град Кум. Възпоменателни прояви са планирани и в съседен Ирак, преди тленните останки на Хаменей да бъдат положени в родния му град Машхад, където погребението е насрочено за четвъртък.

Снимка: БТА/АП

Руслан Трад: Погребението на Хаменей е ключово за разчитането на новия баланс на властта в Иран

Траурната процесия в памет на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей започна в Техеран и ще продължи през свещения град Кум и съседен Ирак, преди той да бъде погребан в родния си град Машхад. Според журналиста и международен анализатор Руслан Трад церемониите имат значение далеч отвъд религиозния ритуал.

„Бих препоръчал на всеки, който се занимава сериозно с геополитика, да не гледа с насмешка на това погребение. Изключително важни детайли се виждат по време на поклонението“, заяви Трад в ефира на „Твоят ден“.

По думите му Иран е вложил сериозен символен и политически ресурс в организацията на процесията. Особено важно според него е преминаването през Кербала - един от най-значимите градове за шиитския ислям.

„Цялата процесия е представена от иранските власти като завършек на една шиитска история, започнала още през VIII век и достигнала до мъченичеството на Али Хаменей“, обясни анализаторът.

Трад обърна внимание и на начина, по който са посрещани чуждите делегации. Според него рецитираните цитати от Корана не са били случайни, а са отразявали отношението на Техеран към съответната държава или организация.

„Цитатите се подбираха според това къде Иран поставя дадена делегация в своята регионална йерархия - дали като съюзник, противник или част от оста на съпротивата“, каза той.

По думите му представители на „Хамас“, „Хизбула“, хутите и иракските шиитски милиции са били посрещнати с текстове, свързани с мъченичество, клетви и победа. За държави като Русия, Китай, Индия и Египет тонът е бил значително по-умерен.

„Там стиховете бяха по-благи - не за борба и мъченичество, а за успокоение и награда след битка“, посочи Трад.

Той коментира и присъствието на представители на „Възраждане“ на церемонията, като отбеляза, че то не е предизвикало сериозен отзвук в регионалните медии. „Изненадах се, че са там. Делегацията на „Възраждане“ почти не предизвика интерес в иранската и регионалната преса“, заяви анализаторът.

Според него най-важният период ще бъде след самото погребение на 9 юли, защото тогава ще стане по-ясно кой реално държи властта в Иран след смъртта на Хаменей. „Дори подредбата на хората показва йерархията и кой управлява Иран в момента. Видимо е присъствието на Революционната гвардия и се очаква след 9 юли тя да получи още по-голямо предимство“, каза Трад.

Той допълни, че отсъствието на Моджтаба Хаменей поражда спекулации и въпроси за бъдещето на властта в страната. „След 9 юли ще видим кой де факто управлява Иран и дали няма да има вътрешни междуособици. Това ще се отрази пряко и на преговорния процес“, коментира журналистът.

Според него в самия Иран вече има дебат дали страната трябва да остане под контрола на духовенството или управлението все по-силно ще преминава към военните и Революционната гвардия. „Парадоксално звучи, но може би е по-прагматично да се преговаря с аятоласите. Те са по-склонни на преговори, отколкото гвардията“, заключи Руслан Трад.

Редактор: Цветина Петкова