В Техеран започнаха многодневните траурни церемонии в памет на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който загина на 86-годишна възраст при американско-израелски въздушен удар на 28 февруари - първия ден от войната срещу страната.

Тленните му останки бяха изложени в стъклен саркофаг в религиозния комплекс „Имам Хомейни Мосала“, където още от ранните часове на деня се стекоха хиляди опечалени, облечени предимно в черно и носещи червени шиитски знамена с надпис „Мъченик“.

Иран изпраща Али Хаменей с тридневно поклонение

Снимка: БТА/АП

Мнозина от присъстващите плачеха, скандираха „Отмъщение!“ и „Смърт за Америка, смърт за Израел!“, а из столицата бяха поставени билбордове с образа на Хаменей. На сцената в комплекса беше възстановена залата за религиозни церемонии от неговата резиденция в центъра на Техеран - сграда, разрушена при въздушния удар, при който загинаха и членове на семейството му. Под ковчега на аятолаха бяха поставени ковчезите на негови близки, а върху него бе положен черният тюрбан - символ на произхода му от рода на пророка Мохамед.

Иран обяви 40-дневен траур заради смъртта на аятолаха. Хиляди се събраха в Техеран в негова памет (ВИДЕО)

Снимка: БТА/АП

Иранските власти очакват милиони хора да се включат в поклонението, сравнявано по мащаб с изпращането на основателя на Ислямската република аятолах Рухолах Хомейни през 1989 г. Заради високите температури организаторите раздават вода и студени напитки на събралите се.

„Дойдохме, за да покажем, че сме единни в защитата на нашата страна и нашата религия“, заяви Али Каземи, пристигнал в Техеран от град Табриз. Друга поклонничка, 27-годишната Ханане Мусави, сподели през сълзи, че никога не е вярвала, че ще стане свидетел на подобна трагедия.

Снимка: БТА/АП

Церемониите в столицата ще продължат до понеделник, след което тленните останки на Хаменей ще бъдат пренесени в свещения шиитски град Кум. В сряда те ще бъдат транспортирани в Ирак, където са предвидени поклонения в свещените за шиитите градове Кербала и Наджаф. Погребението е насрочено за четвъртък в родния му град Машхад.

За провеждането на траурните събития иранските власти затвориха редица улици, ограничиха въздушния трафик и наложиха сериозни мерки за сигурност в столицата. В церемониите участват високопоставени делегации от над 100 държави.

Снимка: БТА/АП

Началото на поклонението съвпадна с 4 юли - деня, в който Съединените щати отбелязват 250 години от своето създаване. Макар иранските власти да не коментираха символиката на датата, по време на церемонията се чуваха традиционните за Ислямската република лозунги „Смърт на Америка!“, а част от присъстващите носеха плакати и знамена с антитръмпистки послания.

Снимка: БТА/АП

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви в реч в Южна Дакота, че Иран е претърпял тежко поражение и се стреми към споразумение за прекратяване на конфликта. Според анализатори масовото участие в траурните церемонии може да укрепи позициите на иранското ръководство в момент на напрегнати преговори със САЩ и продължаващи опасения от нови израелски удари.

Снимка: БТА/АП

Все още не е ясно дали новият върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей ще се появи публично по време на поклонението пред своя баща. След отправените от Израел заплахи срещу него иранското военно командване предупреди Израел и САЩ да избягват „всякакви погрешни преценки“ през следващите дни.

Редактор: Цветина Петкова