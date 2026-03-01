Иранските власти обявиха 40-дневен обществен траур и седем почивни дни след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей, съобщи държавната информационна агенция ИРНА.

По-рано агенцията предаде, че Хаменей е загинал в резултат на „атака от страна на ционисткия режим и Съединените щати“ в събота сутринта.

Преди това за смъртта на иранския лидер съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв“, написа Тръмп в публикация в социалната си платформа Truth Social, като добави, че това е „най-добрата възможност за иранския народ да си върне страната“.

Тръмп: Хаменей е мъртъв, иранският народ има исторически шанс да си върне страната. Държавните медии потвърдиха

На този фон хиляди опечалени се събраха в центъра на иранската столица след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей, предаде АФП.

Protests in Tehran demand revenge after Ayatollah Ali Khamenei was killed in a U.S.–Israeli strike. Iran declares 40 days of mourning as IRGC vows retaliation—amid conflicting reports of celebrations elsewhere. pic.twitter.com/Yg6LbvSmcr — HINT News (@9415st) March 1, 2026

Присъстващите, облечени предимно в черно, някои от тях облени в сълзи, скандираха „смърт на Америка“ и „смърт на Израел“ на площад „Енгелаб“. Мнозина развяваха ирански знамена и държаха снимки на Хаменей.

Припомняме, че ескалация на напрежението в Близкия изток настъпи след като рано в съботната утрин САЩ и Израел удариха цели в Иран. Пентагонът потвърди, че името на операцията е „Епичен гняв“, а израелската армия е задействала офанзивата „Лъвски рев“. Иран отговори с удари по цели в Абу Даби, Катар и Обединените арабски емирства.

Новината за ударите срещу Иран предизвика различни реакции. Русия, Норвегия и Испания бяха сред държавите, които осъдиха действията на Съединените щати и Израел. Външният министър на Оман, които бяха посредници в преговорите, заяви, че е изумен от действията на американците.

Саудитска Арабия, Украйна и Косово бяха сред държавите, които критикуваха Иран или изразиха подкрепа за ударите.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова