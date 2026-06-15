„Никой не може да каже какво ще се случи след 1-2 месеца. Трябва да бъдем умерени оптимисти”. Така в предаването „Здравей, България” проф. Владимир Чуков коментира новината за постигнатото мирно споразумение между САЩ и Иран.

„Към момента имаме една съвместна американо-иранско-пакистанска декларация, която гласи, че споразумение вече е постигнато. Сделката е била сключена. Но към днешна дата никой не знае точния текст”, коментира Чуков.

Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран

И допълни, че има текстове, които и двете страни тълкуват по свой начин.

„Ето например отварянето на Ормузкия проток. Президентът Тръмп казва: „От петък, в момента, в който бъде официално подписан този меморандум, Ормузкият проток ще бъде отворен. Дори вече танкерите да палят моторите”. От иранска страна казват, че това ще стане след около месец, тъй като има мини, има подготовка и т.н.”, коментира Чуков.

По думите му Доналд Тръмп настоява, че в момента, в който Иран отвори Ормузкия проток, американците автоматично ще вдигнат и своята блокада. „Тук става въпрос за лабиринт, за последователност от действия, при които не е много ясно дали другата страна ще успее да спази и реализира поетите ангажименти. Същият въпрос стои и при деблокирането на замразените ирански средства. Също така и при вдигането на санкциите — дали то ще бъде тотално, дали ще бъде частично, какви ще бъдат стъпките. Всичко това е оставено за по-късен етап”, обясни професор Чуков.

Още по-важен, според него е въпросът, с иранското ядрено досие. „Там до последния момент е имало остъпки от едната страна и от другата страна. Не е много ясно дали след тези 60 дни, предвидени за спазване на примирието, ще се стигне до нещо по-конкретно”, коментира той.

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Редактор: Ина Григорова