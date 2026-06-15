Видео, което за часове стана много популярно в социалните мрежи, разкрива пореден случай на агресия на пътя във Варна. Шофьор на луксозен автомобил засича такси, спира насред платното и слиза от колата си с намерение за саморазправа. Благодарение на намесата на друг таксиметров водач до физическа конфронтация не се стига. Според представители на бранша автомобилът е бил без „Гражданска отговорност“ и без валиден технически преглед. След разпространението на кадрите МВР се самосезира.

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На видеото се вижда спорна ситуация на пътя, при която черен автомобил прави опит да се престрои в средната лента пред такси.

„Колегата с таксито не го е допуснал, което е негово право. Ако беше спрял рязко, за да го допусне, можеше да направи ПТП. И този арогантен и нагъл шофьор го изпреварва и спира рязко пред него, което пък също е предпоставка за ПТП”, коментира таксиметровият шофьор Николай Джумаков.

След като водачът на черния автомобил спира движението в лентата, излиза от колата и тръгва към таксито. В същата секунда обаче друго такси спира в помощ на колегата си.



„Реагира доста адекватно, като спира по този начин и не се стига до насилие, защото идеята е да не ескалират нещата. И двамата колеги са били с клиенти в колите. Той е казал, че би постъпил по този начин и за друг колега, независимо дали е от нашата централа”, коментира Асен Василев, ръководител на Школата за водачи на таксиметровата компания.



От организацията SOS TAXI правят проверка на регистрационния номер на нарушителя. Справката показва, че към момента на ситуацията, той е бил без задължителната „Гражданска отговорност” и без преминат технически преглед на автомобила. Сигнали за това са подадени към органите на реда.



„Случайно ако беше станало някакво ПТП с някоя жертва и той няма „Гражданска отговорност”, какво правим в този случай. За да съм сигурен, че няма гражданска до този момент, говорих с колега от застрахователна компания и той ми потвърди, че няма. Но по последни данни от днес вече този водач си е направил”, каза Николай Джумаков.



Коментар дойде и от органите на реда, които съобщиха, че водачът на черния автомобил е санкциониран. „Незабавно след получаването на сигнала служители на ОД на МВР - Варна предприеха действия по установяване на водача и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая”.



Заради зачестилите случаи на агресия спрямо таксиметрови шофьори от бранша заявиха, че ще се борят за законови промени, за да може таксиметровите шофьори да влязат в списъка на защитени лица по време на работа - както например са полицаите и учителите.