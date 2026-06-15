През втората половина на юни времето ще запази раннолетния ритъм с периодични смущения – кратки гръмотевични бури с временно интензивен валеж и риск от градушки. Явленията от този тип са по-интензивни следобед и вечерта. Температурите през повечето дни също ще се движат в обичайните за сезона стойности – 27-32 градуса.

Седмицата започва с динамична обстановка. В понеделник ще е слънчево до ранния следобед. През втората половина на денонощието ще се оформят локални гръмотевични процеси с кратки летни дъждове.

През нощта и в ранните часове във вторник подобни явления ще се развиват в Северна България, по-късно, в топлите часове на деня – в Южна и Източна България. В сряда летни валежи се очакват в югозападните райони, в четвъртък – в централните и източните. Целият период на неустойчивост е рисков по отношение на градушки. Към края на седмицата обстановката ще е по-стабилна, ще има временни следобедни увеличения на облачността, но смущенията ще са на малко места.

Тенденцията при дневните температури е те да се повишават. Ако в първите дни на седмицата се движат в интервала 25-30 градуса, а около средата се понижат още малко, то към края вече ще са между 29 и 34 градуса. Така ще посрещнем астрономическото лято в неделя, 21 юни – с преобладаващо слънчево и горещо време.

Времето през първата седмица на лятото ще е без особени промени. С леки регионални колебания преобладаващите дневни температури ще са в интервала 27-32 градуса, до 35 в някои обичайно топли точки на страната. Дните ще са по-често слънчеви със следобедна гръмотевична облачност. Валежите – кратки, на моменти интензивни, с риск от градушка.

Традиционно повечето процеси или пропускат Черноморието, или го достигат в по-слаба фаза. Предстоящите 2 седмици ще са слънчеви с периодични локални смущения. В дните 15-18 юни вероятността за валеж с гръмотевици е по-голяма, особено по северните брегове. Дневните температури ще се колебаят между 25 и 30 градуса. Морската вода в средата на юни е около 20-22 градуса. В повечето дни морето ще е сравнително спокойно.

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