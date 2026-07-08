Екипи от Националната агенция за приходите провериха 76 търговски обекта в Созопол само за два дни. В 25 от тях са установени нарушения, а от 50 търговци са изискани документи във връзка със Закона за въвеждане на еврото в България за необоснованото повишение на цените, след подадени множество сигнали и публикации в социални мрежи и медии. Проверките са част от лятната контролна кампания на НАП, която стартира на 29 юни.

„Най-честите нарушения, които констатираме, са неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с маркираното на фискалното устройство. В един от най-посещаваните обекти на плаж „Каваци“ е установено, че търговецът оперира с нефискален принтер и по този начин се избягва отчитането на оборота към НАП. В момента се преглежда паметта на нефискалния принтер, за да се установи размерът на маркираните, но неотчетени в приходната агенция суми. На обекта ще бъде наложена санкция за неиздаване на касови бележки, като след приключване на анализа на данните ще бъдат предприети допълнителни действия спрямо търговеца“, съобщи Анна Митова, директор „Комуникации“ в приходната агенция.

НАП установи нарушения в близо 1/3 от проверените обекти по Черноморието

От началото на кампанията по Черноморието и вътрешността на страната до 6 юли са проверени над 650 търговски обекта. В 226 от тях са констатирани нарушения.

„Наблюдаваме занижена фискална дисциплина от страна на търговците и се надяваме, че те ще коригират поведението си. По закон при повторно неиздаване на касова бележка от търговски обект, той може да бъде запечатан. Това, че днес сме проверили даден търговец, не означава, че утре пак няма да го проверим. Допълнително ще засилим контрола предвид високия брой констатирани нарушения“, поясни Анна Митова.

От НАП напомнят, че потребителите имат законово право да задържат плащане до издаването и получаването на касова бележка. Освен това гражданите могат да следят дали търговците отчитат коректно продажбите си, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play .

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или такива с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: infocenter@nra.bg.

Редактор: Мария Барабашка