Съдии от Парижкия апелативен съд обявиха френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен за виновна за неправомерно използване на европейски средства.

Апелативният съд в Париж теоретично отвори пътя за президентската надпревара на Марин Льо Пен. Тя обаче ще трябва да носи електронна гривна - вариант, който тя вече отхвърли като невъзможен за предизборната ѝ кампания.

Магистратите потвърдиха, че тя е виновна за злоупотреба с обществени средства, но промениха забраната ѝ да заема публична длъжност на 45 месеца. Решението на съда на практика съкращава забраната на 15 месеца, като останалите 30 месеца са отложени.

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Забраната започна на 31 март миналата година, така че ще приключи доста преди президентските избори през април следващата година. Льо Пен обаче получи и тригодишна присъда затвор с две години отложено изпълнение, както и глоба от 100 000 евро.

На първа инстанция миналата пролет Льо Пен беше осъдена на четири години затвор, от които две условно, на 5-годишна забрана да заема избираема длъжност и на 100 000 евро глоба.