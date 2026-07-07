Снимка: БГНЕС
Апелативният съд в Париж теоретично отвори пътя за президентската надпревара на френската крайнодясна лидерка
Съдии от Парижкия апелативен съд обявиха френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен за виновна за неправомерно използване на европейски средства.
Апелативният съд в Париж теоретично отвори пътя за президентската надпревара на Марин Льо Пен. Тя обаче ще трябва да носи електронна гривна - вариант, който тя вече отхвърли като невъзможен за предизборната ѝ кампания.
Магистратите потвърдиха, че тя е виновна за злоупотреба с обществени средства, но промениха забраната ѝ да заема публична длъжност на 45 месеца. Решението на съда на практика съкращава забраната на 15 месеца, като останалите 30 месеца са отложени.
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Забраната започна на 31 март миналата година, така че ще приключи доста преди президентските избори през април следващата година. Льо Пен обаче получи и тригодишна присъда затвор с две години отложено изпълнение, както и глоба от 100 000 евро.
На първа инстанция миналата пролет Льо Пен беше осъдена на четири години затвор, от които две условно, на 5-годишна забрана да заема избираема длъжност и на 100 000 евро глоба.
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