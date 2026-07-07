Лидерът на френската крайна десница Марин льо Пен очаква съдебно решение по искането ѝ за отмяна на забраната за участие в изборите – присъда, която би могла да я извади от президентската надпревара през 2027 г. или обратното – да ѝ позволи да се кандидатира за най-високия пост в държавата за четвърти път.

Френската политическа класа очаква напрегнато решението по обжалването, което ще определи дали 57-годишната Льо Пен или нейното протеже – 30-годишният Жордан Бардела, ще поемат знамето на крайната десница в изборите, които са след по-малко от година. Тяхната антиимиграционна партия „Национален сбор“ все още се радва на сериозна подкрепа, сочат актуални проучвания.

Льо Пен обжалва присъдата от март 2025 г., наложена на нея и други членове на партията ѝ за злоупотреба със средства на Европейския парламент, като между 2004 и 2016 г. са плащали на партийни служители с пари, предназначени за парламентарни асистенти в ЕС.

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На първа инстанция Льо Пен беше осъдена на лишаване от свобода, като влизането на наказанието в сила беше отложено до приключване на апелативното производство. Льо Пен обаче беше получи петгодишна забрана да заема изборни длъжности. Тя отрича да е извършила каквото и да е нарушение и все още се надява да се кандидатира за четвърти път за президентския пост.

Снимка: AP Photo/Michel Euler

Въпреки че партията се превърна в най-голямата във френския парламент, настроението сред привържениците на Льо Пен е подчертано напрегнато. Дори ако „Национален сбор“ има план Б в лицето на Бардела, много от депутатите не крият, че ще скърбят за загубата на една изтъкната фигура, ако тя бъде окончателно изключена.

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В най-благоприятния за Льо Пен сценарий Апелативният съд би могъл да я оправдае по всички обвинения.

По време на петседмичния апелативен процес по-рано тази година Льо Пен призна, че е допуснала „грешка“. Тя заяви пред магистратите, че някои служители, наети като асистенти в Европейския парламент, са извършвали работа за нейната партия, но настоя, че е смятала, че такава работа е разрешена и никога не е опитвала да я скрие.

Тя също така упрекна служителите на Европейския парламент, че по онова време не са предупредили партията ѝ, че начинът, по който наема хора, е бил потенциално в нарушение на правилата.

Адвокатът на Льо Пен - Родолф Боселу, заяви пред тричленния съдебен състав, че неговата клиентка им „поверява делото на живота си и въпросът е дали то ще приключи тук, или може да бъде възстановено“.

Прокуратурата пък може да обжалва пред Касационния съд (най-висшата съдебна инстанция във Франция) решението за оправдание.

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Апелативният съд може да признае Льо Пен за виновна, но да намали забраната за заемане на изборна длъжност до две години или по-малко, или изобщо да не наложи такава.

Тъй като първата инстанция разпореди ограничението да влезе в сила незабавно, Льо Пен изтърпява тази част от присъдата от 31 март миналата година. Забрана от две години или по-малко би изтекла преди първия тур на френските президентски избори, насрочени за април 2027 г. Но това не означава автоматично, че Льо Пен ще се кандидатира. Всяка присъда за лишаване от свобода, електронно наблюдение или други съдебни ограничения биха могли сериозно да затруднят провеждането на национална предизборна кампания.

Льо Пен намекна, че в такъв случай няма да се включи в надпреварата за президентския пост.

Снимка: AP Photo/Michel Euler

Прокуратурата поиска от Апелативния съд да осъди Льо Пен на четири години затвор, от които три - условно, както и да ѝ наложи забрана да заема изборни длъжности за срок от пет години.

Льо Пен може да обжалва пред Касационния съд, но не е ясно дали той ще отложи изпълнението на присъдата до окончателното решение. Касационният съд вече заяви, че ако бъде сезиран за преразглеждане на делото, ще се стреми да се произнесе преди президентските избори през 2027 г.

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Стремителният възход на Жордан Бардела към поста на партиен лидер, а сега - и към позицията на потенциален кандидат за президент, подхранва вътрешното напрежение относно посоката, в която се движи „Национален сбор“, особено по отношение на икономическата политика, твърдят източници от партията.

Снимка: AP Photo/Jean-Francois Badias

Бардела, който по-рано тази година нае личен съветник от инвестиционен фонд, контролиран от милиардера Пиер-Едуар Стерен, застъпва по-либерална икономическа линия от тази на Льо Пен. Самият Стерен през последните години се превърна в една от най-влиятелните фигури, финансиращи десни и крайнодесни политически и идеологически проекти във Франция.

Жордан Бардела изрази собствените си идеи за пенсионна реформа, което породи въпроси сред някои партийни членове относно това доколко предизборната му програма би могла да се отклони от трудно извоюваната платформа на Льо Пен. Въпреки публично демонстрираното единство в партията, критиците му твърдят, че относителната липса на опит у Бардела в сравнение с изпитаната в битки Льо Пен ще бъде подложена на по-внимателен анализ, ако той стане кандидатът на партията за президент.

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Проучванията на общественото мнение сочат, че както Льо Пен, така и Бардела ще спечелят с голяма преднина първия тур на изборите през 2027 г. и ще се класират за втория тур. Проучване на Ifop-Fiducial, проведено за LCI и Le Figaro, показва, че той изпреварва Марин Льо Пен, като получава до 37% от смятащите да гласуват в сравнение с нейните 32%. Проучванията показват също, че Бардела би спечелил втория тур на изборите по-лесно срещу кандидат от левицата, отколкото срещу съперник от центъра.

Очаква се президентската надпревара във Франция да започне да придобива очертания през септември, преди да набере скорост в началото на следващата година. Кандидатите трябва също така да си осигурят подкрепата на 500 избрани длъжностни лица, за да се класират за участие в изборите, което затруднява замяната на кандидат за президент в късен етап от кампанията.

Редактор: Цвета Лазаркова