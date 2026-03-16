Крайнодясната партия „Национален сбор“ отбеляза силни резултати на първия тур от местните избори във Франция. Вотът се разглежда като важен тест за обществените нагласи преди президентските избори през 2027 г. пише БТА.

Партията на Марин Льо Пен постигна най-доброто си представяне на първи тур на местни избори досега. Досегашният кмет на Перпинян Луи Алио беше преизбран, като градът остава единственият с над 100 хиляди жители, управляван от „Национален сбор“. Крайнодясната формация води и в Тулон, а в Марсилия и Ним резултатите ѝ са почти равни с тези на левицата.

В столицата Париж предварителното преброяване показва преднина за социалиста Еманюел Грегоар, който изпреварва основните си съперници, сред които консерваторът Рашида Дати. Междувременно представителката на крайната десница Сара Кнафо също има шанс да се класира за втория тур.

В северния пристанищен град Хавър бившият премиер Едуар Филип води на първия тур и се очертава като фаворит за нов мандат като кмет. Той е смятан и за възможен кандидат на президентските избори.

Ако „Национален сбор“ успее да превърне силните си резултати в победи, това може допълнително да укрепи позициите на партията преди следващия президентски вот.

