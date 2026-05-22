Зрелостниците се явяват на втората си задължителна матура днес - тази по профилиращ предмет. Около 24 000 абитуриенти са подали заявления за този изпит. Репортерът на NOVA Алис Дамянова изтегли Вариант 2.

И тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език - над 13 000 младежи. Следват география с 1 810 заявления, биология - 1 722, математика - 1 523, предприемачество - 1 373 и философия - 1 186.

Най-слабо предпочитаните предмети за матура са физика и астрономия, за които са подадени едва 44 заявления. Следват италиански език със 113, изобразително изкуство - 139, информатика - 159 и химия и опазване на околната среда - 165.

Матурата по БЕЛ - написана от изкуствен интелект?

В 617 училища днес ще се проведе държавен изпит по професионална подготовка и квалификация - вместо втора матура. Близо 16 000 зрелостници са избрали да разработват дипломен проект, докато други 13 000 ще се явят на изпит, включващ теория и практика.

Началото на всички изпити днес е в 8:30 часа. Директорът на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН Евгения Костадинова пожела успех на зрелостниците. „Пожелавам им успех и спокойствие. Убедена съм, че са се подготвили добре и са избрали предмета, в който се чувстват най-уверени и най-силни. Нека покажат това, което могат. Успех!“, каза Костадинова.

В 8:15 часа, в Министерството на образованието ще бъде изтеглен изпитният вариант, по който ще работят зрелостниците на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация.

По отношение на равносметката от първия държавен зрелостен изпит са били анулирани общо 31 работи. Относно появилите се съмнения за възможна намеса на изкуствен интелект при изготвянето на изпитните материали, от Министерството на образованието и науката категорично заявиха, че в нито един от вариантите не е използван подобен инструмент при създаването на задачите.