Платформата Smart Test се стреми да автоматизира всеки етап – от създаването на изпитването, през провеждането му, до неговото оценяване и анализиране на резултатите, за да пести време на учителите. Това стана ясно от думите на създателят на платформата Александър Попов и специалистът по обучения Микаела Цветкова в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Идеята за дигиталния инструмент се ражда още в гимназиалните години на Александър Попов, провокирана от негов учител по история. Първоначално инструментът е бил предназначен само за самоподготовка, но впоследствие се развива до софтуер, който се използва за провеждане на реални контролни и класни работи.

„В крайна сметка се стигна дотам, че не се използва вече само за самоподготовка, ами и за изпити”, обясни Александър Попов. Той допълни, че чрез системата се преодолява проблемът с преписването, тъй като платформата позволява генерирането на до 30 различни варианта на един тест, така че всеки ученик в класа да решава индивидуални задачи. По думите му това гарантира обективна оценка и поставя фокуса върху реалните знания.

Изкуственият интелект в платформата действа като асистент на преподавателите, като системата вече разполага с база от над 20 000 готови оценявания. „Учителите могат включително да налеят текст, от който да кажат на изкуствения интелект „черпи информация само оттук, за да ми генерираш въпроси”, посочи Микаела Цветкова. Тя подчерта, че автоматизираният процес пести между 20% и 40% от времето на учителя, което обикновено се губи в административна работа и ръчно нанасяне на оценки.

Платформата включва и специфични модули, разработени по модела на международното изследване PISA. Според гостите ниските резултати на българските ученици често се дължат на липсата на познаване на самия формат на задачите.

„PISA по своята същност е интегриран изпит. Той изисква учениците да имат възможност да съчетават знанията си от различни предмети”, уточни Микаела Цветкова. Платформата позволява създаването на задачи, които обединяват дисциплини като математика, химия и биология, поставяйки децата в практически сценарии. По думите ѝ, когато учителите са освободени от техническата проверка на тестовете, те могат да инвестират повече време в личния контакт с учениците и развитието на техните социално-емоционални умения.

